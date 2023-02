Rosa Chemical a Domenica In: «Le parole di Renato Zero su di me mi hanno ferito. Ho una gran stima di lui»

Rosa Chemical, all'anagrafe Manuel Franco Rocati, classe '98, reduce da Sanremo 2023 è stato ospite di Mara Venier oggi, 19 febbraio, a Domenica In. Il suo brano Made in italy è arrivato ottavo in classifica, ma la sua performance, con tanto di limonata con Fedez in prima serata sul palco dell'Ariston, ha attirato l'attenzione (e le critiche) dell'opinione pubblica .

Rosa Chemical replica alle critiche di Renato Zero

Ovviamente tra una domanda e l'altra non si poteva non parlare anche di quel bacio tra Rosa Chemical e Fedez, e lui è pronto a rispondere: «C’è chi parla bene e c’è chi parla male di me… Le frasi di Renato Zero su di me? Non lo cito in ‘Made in Italy’, ma l’ho menzionato in tutte le interviste che ho rilasciato. Ho un grande rispetto e una grande stima per Renato e sono rimasto un po’ male per le sue parole, ma io resto affettuoso».

Sul palco «io avevo un messaggio da mandare e l’ho mandato. Qualcuno si è scandalizzato…».