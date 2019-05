Romina Power a Domenica In, la battuta della figlia: «Si è messa con il fratello di Mark Caltagirone»

Lo avevano promesso e hanno accontentato la "Zia Mara". Romina Power e la figlia più piccola sono tornate a "Domenica In" per l'ultima puntata del contenitore domenicale. Poche domande da parte della conduttrice, ma un clima spensierato e tanta musica. La cantante ha intrattenuto il pubblico con un medley di brani dedicati a Hollywood e a suo padre, l'attore Tyrone Power, mentre la figlia Romina Junior ha divertito le persone presenti in studio con qualche battuta.

Al Bano, Cristel e Romina Carrisi: «Volevamo fare tv, penalizzate dai nostri genitori»

«Non la vedevo da due mesi - ha detto la ragazza riferendosi alla madre - e la trovo diversa. Sta molto bene, secondo me si è messa con il fratello di Mark Caltagirone». Il pubblico è scoppiato a ridere ricordando l'intervista che Pamela Prati rilasciò a Mara Venier sul suo presunto fidanzato. Il personaggio di Mark Caltagirone è di sicuro tra i più popolari delle ultime settimane, sebbene non esista. "Lo si nota di più se non viene” si potrebbe dire alla Nanni Moretti.

L'ex moglie di Al Bano ha poi chiarito la vicenda della casa di sua proprietà aTrastevere. Le figlie avevano rimproverato la madre nel salotto di Rai Uno spiegando di non avere più una casa a Roma perché la madre l'aveva prestata a un gruppo di monaci buddhisti. «I miei figli se ne devono fare una ragione, a loro basta una casa, quante ne vogliono... Ne avranno benefici karmici anche loro».



