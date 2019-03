Jeremias Rodriguez contro Fabrizio Corona a Verissimo: «Ciò che ha fatto a Fogli dimostra che non ha capito niente»

«Corona è una persona intelligente, ma quello che ha fatto a Fogli dimostra che non ha capito niente». Jeremias Rodriguez, ex naufrago dell’ultima edizione dell’ Isola dei Famosi 2019 risponde così a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo a proposito della sua esperienza in Honduras e del video choch di Fabrizio Corona.

Nel salotto pomeridiano di Verissino, Jeremias Rodriguez racconta della sua grande amicizia nata sull’isola con Riccardo Fogli: «Lo chiamavo ‘nonno’ anche perché non ho più i nonni e sono figure che mi mancano molto. Lui mi ha capito subito, ha capito le cose per cui soffrivo. Secondo me vincerà, almeno vorrei questo perché se lo merita».

Riccardo Fogli ha mostrato tutto il suo dolore dopo aver visto il filmato con le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto tradimento di sua moglie: «Stava male - dice Jeremias - perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato. Quando sono tornato qui – prosegue - ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo. Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente. Gli voglio bene, ma deve capire che così non fa bene alla sua famiglia e nemmeno a quelle degli altri. Non ha bisogno di fare queste cose, è stato un brutto episodio».



Sull’Isola, oltre all’amicizia con Fogli, Jeremias sembra aver trovato l’amore. Proprio riguardo a Soleil Sorgè confessa: «Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone».

