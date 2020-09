Rocco Casalino, la lettera a Barbara D'Urso: «Io, screditato per tre mesi al Grande Fratello»

La prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D'Urso verrà ricordata per la lettera di Rocco Casalino, assente alla rimpatriata tra concorrenti della prima edizione del Grande Fratello e oggi portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Rocco Casalino dopo l'intervento alla mandibola: «Un po' di paura ma sto bene»

Nonostante non fosse in studio per impegni concomitanti ha inviato un messaggio al programma di Barbara D'Urso: «Cara Barbara, sono passati 20 anni da quando dieci sconosciuti, ragazzi e ragazze quasi tutti non ancora trentenni, entrammo per la prima volta nella casa del Grande Fratello - ha scritto - Io ero tra loro, non sapevo cosa ci aspettasse - All’epoca il Grande Fratello era anche un nuovo format televisivo, qualcosa di mai visto in Italia e che riscriveva le regole del linguaggio televisivo conosciute fino ad allora. Io vi ho partecipato con l’idea di fare una nuova esperienza lunga 100 giorni»



Una premessa prima della nota di rammarico: «Oggi dispiace - continua Casalino - vedere che quella che per molti di noi fu una semplice esperienza di soli tre mesi, in fondo una piccola parentesi della nostra vita, venga spesso usata come etichetta negativa che rimane addosso anche dopo vent’anni, nonostante ognuno di noi abbia preso strade diverse, spesso fatte di studio, impegno e sacrificio».

Un messaggio diretto a chi, secondo il portavoce M5s continua a tirate in ballo il reality per screditarlo. Quindi ha proseguito: «Quando si etichetta una persona, spesso la si vuole omologare, banalizzare o ridurre a uno stereotipo: un’azione svilente che mortifica e fa male. È accaduto a me, che nonostante la laurea in ingegneria elettronica, l’esame da giornalista professionista, un’esperienza pluriennale da dirigente della comunicazione e l’attuale incarico alla Presidenza del Consiglio, vengo continuamente sminuito e screditato pubblicamente semplicemente per quei tre mesi da partecipante del Grande Fratello. Ma per me, al dispetto di tutto, il GF resta un bellissimo ricordo».

In studio erano presenti otto dei partecipanti a quell'edizione, compresa la vincitrice Cristina Plevani. Rocco Casalino, infine, ha rivolto un messaggio a Pietro Taricone, prematuramente scomparso, e rivolto il proprio in bocca al lupo a chi entrerà nella casa più spiata d'Italia

