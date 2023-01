Roberto Bolle promuove "Danza con me" a Domenica In. La gaffe di Mara Venier gela lo studio: «Come si chiamava il programma?»

Roberto Bolle torna in tv e presenta a Domenica In il suo grande show, ormai tradizione di rete, 'Danza con me', in onda in prima serata il 1° gennaio 2023. Nel salotto di Mara Venier l'artista annuncia la serata di Rai1 ma una gaffe della conduttrice gela il pubblico presente in studio.

"Danza con me" stasera su Rai1

Bolle presenta lo show in onda oggi in prima serata. Alla conduzione di questa edizione due dei personaggi più amati dello spettacolo italiano: Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Un vero grande elogio della danza, quello dell'etoile, che ne sottolinea il valore educativo e artistico, soprattutto per i più giovani. «Sono felice di poter presentare anche quest'anno il mio 'Danza con me' - ha detto Bolle - che so essere diventato per molti un appuntamento fisso. Ci si chiede cosa si saranno inventati quest'anno? Ecco, è proprio questo l'approccio che più mi inorgoglisce: pensare che la danza, e in particolare la danza classica, possa sorprendere, farsi veicolo di contemporaneità, di modernità e incontrare tutti i mondi altri 'per inventarsi' sempre qualcosa di nuovo e inedito è per me un traguardo eccezionale».

Domenica In, Dalila Di Lazzaro: «Mi sono sposata a 15 anni, ero incinta di Christian. Poi quell'incidente aereo in cui ho rischiato la vita»

Dopo il lungo racconto però, al momento dei saluti, arriva l'inciampo della conduttrice che dopo aver riepilogato le coordinate televisive dello show dimentica il nome della trasmissione: «Come si chiama? Aspetta un momento. "Balla con me"?», dice, gelando l'atmosfera in studio. Bolle interviene correggendo la conduttrice e salutando lo studio senza nascondere il proprio imbarazzo.