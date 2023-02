Roberto Benigni a Sanremo 2023 scherza con Mattarella: «Presidente, Amadeus ha più mandati di lei»

Per la prima serata dell'edizione 2023 di Sanremo previsti due ospiti d'eccezione. Il primo, in sala, il presidente della Reubblica, Sergio Mattarella. Sul palco, invece, si esibirà Roberto Benigni. Minimo comun denominatore per la doppia presenza sarà la celebrazione del 75esimo anniversario della Costituzione italiana. Ma cosà ha detto Benigni sul palco. Su cosa verterà il suo monologo? Di certo si sa che durarà un quarto d'ora.

Il monologo

Entra salutando, il pubblico fa un'ovazione per l'artista che saluta calorasamente: «E' una cosa bellissima ma perchè non ho imparato a danzare per farvi vedere quanto sono felice! Buonasera ai presenti, al Presidente Mattarella e agli italiani. Il Festival di quest'ano è speciale, pieno di luci e sceografie tutte nuove. In gara tanti debuttanti e anche il presentatore...ah no. Presidente le faccio notare che lei è al suo secondo mandato Amadues è già al quarto»