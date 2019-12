Rita Rusic al Grande Fratello Vip: «Sarò io la bomba sexy...»

«La prima concorrente ufficiale del @grandefratellotv è lei: Rita Rusic. e tra pochi giorni altri indizi». Alfonso Signorini svela il primo nome del nuovo Grande Fratello Vip condotto proprio dal direttore di "Chi". E' dunque Rita Rusic, l'ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, a lanciare lo show tanto atteso nel prossimo palinsesto Mediaset. Le parole della produttrice cinematografica non lasciano spazio a dubbi: «Sarò io la bomba sexy del Grande Fratello Vip».

Rita Rusic ha iniziato la sua carriera come attrice nel 1982 recitando in "Attila Flagello di Dio". E proprio sul set del film cult del cinema "trash" italiano conosce Vittorio Cecchi Gori. Insieme al produttore cinematrografico nasce una storia d'amore che si trasforma in matrimonio. Una storia che ha portato la coppia ad avere due figli, Mario e Vittoria, e condividere gioia e dolori. I due restano insieme fino al 2000, quando la carriera della Rusic ha già svoltato verso il mondo degli affari. Diventata socia di Cecchi Gori, produce "La Vita è bella" film premiato agli Oscar. Dopo il trionfo con la pellicola di Roberto Benigni, Rita Rusic Company è l'inizio della sua nuova carriera.

Nel frattempo conosce Canio Mazzaro con il quale porta avanti una relazione fino al 2011. Prima di partecipare ad alcuni talent sho come Ballando con le stelle, pubblica il libro "Jet Sex, Diario erotico sentimentale". E ora la "bomba sexy" torna come concorrente al Grande Fratello Vip.



