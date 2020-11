​Rita Pavone litiga con Anna Tatangelo ad All Together Now: «Cantavi con Gigi D'Alessio...»

Forte a discussione tra Rita Pavone e Anna Tatangelo durante il programma All Together Now di Michelle Hunziker. Ecco che cosa è accaduto. Sul palco si esibiscono gli Amabili. C'è chi chiede alla donna di lasciare che il marito (a quanto pare più bravo) si esibisca da solo, c'è chi li vuole per forza insieme. Anna Tatangelo, per esempio, non li vorrebbe separare: «Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme».

A questo punto, interviene a gamba tesissima Rita Pavone: «Anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio...». La Tatangelo, com'era perfino prevedibile, si infuria: «Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent'anni fa. Poi lui lavora da trent'anni e io da vent'anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l'unica separata qui». Finisce qui? Non finisce qui.

Su Twitter, i fan sono con Anna: «L'hai asfaltata». Però Rita Pavone risponde con un post velenosissimo su Twitter: «A chi ha trenta followers io non rispondo...».

