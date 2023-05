Rita Ora, chi è la cantante ospite all'Eurovision: origini, carriera, fidanzati famosi e il marito regista

È Rita Ora l'ospite della prima semifinale di Eurovision 2023. La superstar internazionale si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Detentrice del record per il maggior numero di singoli nella Top 10 delle classifiche ufficiali da parte di un'artista femminile britannica e con 10 miliardi di visualizzazioni in streaming all'attivo, Rita eseguirà anche in anteprima mondiale il suo nuovissimo singolo, "Praising You", per milioni di spettatori in tutto il mondo.

Chi è Rita Ora

Rita Ora è nata a Pristina, in Kosovo, il 26 novembre 1990.

La carriera

Il suo primo album, intitolato "Ora", esce nel 2012 e include collaborazion con artisti del calibro di will.i.am, Drake, Tinie Tempah e Kanye West. Il disco viene molto apprezzato in patria e all'estero, così Rita comincia la scalata che la porterà a diventare una delle cantanti più popolari al mondo. Succesisvamente pubblica le hit "Poison" e "I Will Never Let You Down" e collabora con numerosi artisti, tra cui Iggy Azalea, Tinie Tempah, Avicii, Clean Bandit, Calvin Harris, Chris Brown, Liam Payne ed Ed Sheeran. Nel 2018 esce il suo secondo album "Phoenix".

Marito regista ed ex fidanzati famosi

Molto chiacchierata è anche la vita privata di Rita Ora. Dal 2022 è sposata con il regista Taika Waititi, 47 anni, noto soprattutto per il film "Jojo Rabbit". In passato ha avuto relazioni con il collega Bruno Mars e con il dj Calvin Harris. Nel 2017 ha avuto una storia con il musicista Andrew Watt, mentre nel 2019 una relazione con l'attore Andrew Gardield.