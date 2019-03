Isola, Riccardo Fogli attacca Luca Vismara: «Sei un verme bugiardo»

«Sei una testa di c…o e un verme bugiardo» è un Riccardo Fogli inedito quello mostrato durante il daytime dell'Isola dei Famosi 2019. Sarà per la fame o per la finale in arrivo le tensioni aumentano. Riccardo Fogli si è scagliato contro Luca Vismara accusandolo di aver riferito falsità a Marina La Rosa. Tutto è nato da un commento di Riccardo Fogli che ha detto:«Se Marina ha mal di pancia, se ne può anche andare, non siamo in galera». Luca Vismara riferisce tutto a Marina che decide di andare a chiarire con Riccardo che nega tutto. Fogli spedisce al mittente le accuse e si scaglia contro Luca: «Tu sei un vero testa di c…o e sei un bugiardo e infame. Il tuo è un comportamento da ragazzetto. Sei un verme viscido e burgiadello».

Luca prova a difendersi e chiede il supporto di Marco Maddaloni convinto che anche lui abbia sentito l’affermazione offensiva di Riccardo nei confronti di Marina, ma il judoka nega: «C’ero anche io e Riccardo non ha detto niente».

Luca è felice di aver fatto emergere la vera natura di Fogli e Marina lo invita ad essere onesto, dicendo ciò che pensa anche davanti alle telecamere. Luca e marina la prossima settimana però potrebbero dividersi perchè sono finiti entrambi in nomination, per le quote di Stanleybet l'ex gieffina dovrebbe riuscire a superare il televoto senza problemi, mentre il favorito alla vottoria, per ora è ancora Riccardo Fogli a 1,75.



