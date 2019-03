Isola, bufera su Alessia Marcuzzi per l'umiliazione a Fogli: «Vergognati, cosa non si fa per l'audience»

Continua l'affaire Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi. Dopo l'intervento di Fabrizio Corona che è intervenuto duramente contro il cantante annunciando di avere le prove del tradimento della moglie Karin Trentini, il web ha attaccato duramente anche Alessia Marcuzzi.

«Criminali, vergogna», la moglie di Riccardo Fogli svela la sua verità e sbotta contro Corona

Promeriggio 5, Barbara D'Urso: «Riccardo Fogli? Io non lo avrei trattato così»

La conduttrice, secondo molti, sarebbe colpevole di non aver preso le parti del cantante, rimanendo in silenzio. Ma soprattutto di aver permesso che fosse mandato in onda l'umiliazione di Fogli.

«Un post di scuse o quantomeno di mea culpa per quanto successo all'Isola sarebbe stato dignitoso», scrivono sul suo profilo Instagram. «Un uomo di 70 anni che ha subito una simile umiliazione è una vergogna per te non per lui. Se fosse stato male in diretta? Ma fino a dove vi volete spingere per avere l'audience?

E ancora: «Avete rovinato un programma». «Ti sei prestata a dare l'ultimo colpo a un pover uomo che era già sfinito. Vergogna». La Marcuzzi ancora non si è fattta sentire sui social. Vedremo se darà spiegazioni nella prossima puntata del programma.

Anche Roby Facchinetti, collega e amico di Riccardo Fogli, ex suocero della Marcuzzi, solidarizza con il naufrago. "So che sei una roccia e so che porterai a termine questa tua fatica al meglio", scrive il cantante su Facebook, "per poi riabbracciare finalmente tutta la tua famiglia. Perché per un uomo vero come te, loro sono e rimarranno sempre la cosa più importante della vita. Ti voglio bene e sappi che per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l'atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta. Ti abbraccio forte. Roby".

