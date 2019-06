Con “Ll’arte d’ ‘o sole”, Arbore su Rai5 con la sua “Orchestra italiana”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e la sua, una storia lunga una vita. Sono esattamente 28 gli anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero. Era il lontano 1991 l’anno in cui nasceva L’Orchestra Italiana, 15 «…all stars» come ama definirli lo showman, eccelsi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un grande repertorio da portare in giro per il mondo.- in onda mercoledì 12, 19 e 26 giugno alle 21.15 su Rai5 - riavvolge il nastro di questo incredibile “ensemble” e racconta il sogno-scommessa di «Renzo Arbore L’Orchestra Italiana», un marchio di fabbrica diventato nel tempo una vera e propria «mission»: promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta, rappresentare all’estero «l’immagine dell’Italia», suscitare e consolidare simpatia e rispetto verso il nostro Paese.Il programma è una dichiarazione di onnipotenza nella cultura napoletana, che viene identificata da Arbore come l’arte che ha generato bellissime canzoni per merito di una città, Napoli, che ha fatto del sole il suo biglietto da visita e la sua fonte di ispirazione. Certi brani non potrebbero essere mai nati se non ci fosse stata la complicità dell’arte del sole come si verificherà l’11 luglio all’Arena Flegrea di Napoli dove Renzo Arbore L’Orchestra Italiana terranno un concerto in omaggio al capoluogo campano.