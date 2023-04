Raul Cremona: «Non si può sostituire il palcoscenico con il web, il pubblico è irrinunciabile»

Giovedì 13 Aprile 2023, 08:49

Dopo aver alzato il sipario con la puntata di Pasquetta, torna ogni lunedì in prima serata sul Nove l’appuntamento con ‘Only Fun’, show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. La terza edizione della produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici fra i quali spicca il nome di Raul Cremona. “Qui ci si trova molto bene e siamo tutti molto affiatati – racconta – Io, come nella prima edizione, ho portato me stesso, dopo aver abitato tanti personaggi per anni. L’ambiente, poi, è bellissimo, il pubblico è caldo e questa esperienza di stare davanti al pubblico dal vivo è irrinunciabile”. E a proposito di social e comicità: “sicuramente il pubblico è cambiato – osserva Cremona – È chiaro che non si può sostituire il palcoscenico con il web, ha bisogno di una sua liturgia e il comico deve imparare dei tempi dal vivo”. Immagini Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- Valentina Persia sul palco di ‘Only Fun’: «Siamo una grande famiglia»