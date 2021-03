Raoul Casadei, il figlio Mirko a Live non è la D'Urso: «Gli artisti non muoiono mai»

Il re del liscio Raoul Casadei si è spento nell'ospedale di Cesena per complicazioni legate all'aver contratto il Covid-19, all'età di 83 anni. Durante la trasmissione Live, non è la D'Urso è intervenuto il figlio del cantante, Mirko, che ha ricordato così il padre: «Raoul non è del tutto morto, perché gli artisti non muoiono mai, le sue canzoni non ci lasceranno mai. Oltre le regole, non voglio sormontare nessuno, bisogna sensibilizzare la gente al senso civico, dovrebbero vaccinarsi tutti».

Ottantatré anni compiuti lo scorso agosto, Raoul Casadei è stato ricoverato dopo che i medici avevano notato una polmonite a seguito di un'ecografia. Stessi sintomi riscontrati anche dalla moglie, Pina, che non ha invece sviluppato l'infezione.

