Amici 20, Raoul Bova si emoziona davanti alla De Filippi: «Perdonami, è tanto tempo che non sono in uno show»

«Perdonami, è tanto tempo che non sono in uno show e mi viene un po' di emozione». Ospite della quinta puntata del serale di Amici 20, Raoul Bova è apparso emozionato. Dopo alcune piccole gaffe si è fermato e si è scusato con Maria De Filippi. E la conduttrice gli fa una proposta a sorpresa. Non solo lo "perdona", ma gli chiede di fare da giudice speciale alla sfida tra giudici Rudy Zerbi - Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini - Arisa. Sfida vinta dalle "CuccArisa!.

Raoul Bova era in studio durante la quinta puntata del serale per promuore la nuova fiction mediaset «Buongiorno mamma» ed è sembrato essere quasi in imbarazzo. L'attore sarà il protagonista della prossima fiction Mediaset in partenza da mercoledì 21 aprile «Buongiorno mamma».

