Rakuten, arrivano film gratuiti con la pubblicità: la novità si chiama Avod

Ultimo aggiornamento: 18:12

Rakuten Tv, una delle principali piattaforme di video on demand in Europa, ha annunciato oggi il lancio dei suoi primi canali Advertising video on demand all'interno della piattaforma. Ciò consentirà agli spettatori di guardare un'ampia gamma di contenuti, senza alcun costo, supportati da pubblicità. Attraverso questo nuovo modello di business, Rakuten Tv sarà la prima piattaforma ad offrire prodotti Tvod (pay-per-view) e Avod in tutta Europa, soddisfacendo le varie esigenze degli spettatori. I canali gratuiti supportati da pubblicità arricchiranno la proposta originale di "Rakuten Tv - Il tuo cinema a casa”, offrendo le ultime novità del grande cinema in alta qualità audiovisiva.La sezione free di Rakuten Tv verrà lanciata con un'offerta iniziale che riunisce grandi titoli del cinema hollywoodiano e contenuti locali, destinata ad ampliarsi fino ad includere prodotti esclusivi di Rakuten tra cui serie tv, serie-documentari, news e canali sportivi nei prossimi mesi, con una combinazione di offerta lineare e on demand. L'annuncio è stato dato a Cannes durante la conferenza “Avod on the Rise” al Mipcom.«Siamo incredibilmente orgogliosi di fare questo passo - ha affermato Jacinto Roca, fondatore e Ceo di Rakuten tv - dopo aver triplicato la nostra presenza in Europa solo pochi mesi fa. Rakuten Tv continua ad evolversi rapidamente in base alle necessità dei consumatori. Abbiamo riscontrato una chiara tendenza degli inserzionisti a spostarsi dalla tv lineare verso l'on demand. È solo l'inizio di un grande progetto che vedrà il lancio di altri canali e di contenuti esclusivi nei prossimi mesi».Tra i contenuti esclusivi già presentati, “Matchday - Inside FC Barcelona", la nuova serie-documentario ufficiale sulla storia del club blaugrana, che offre i retroscena dei successi e delle sfide della squadra, con scene inedite mai viste prima d'ora. Voce narrante sarà quella della star del cinema John Malkovich.Rakuten Viber, il servizio di messaggistica istantanea della società, sarà coinvolto nel progetto, sfruttando la sua comunità di 2 milioni di fan del Barça per promuovere “Matchday”. Nielsen sarà il partner dati utilizzato per indirizzare gli annunci pubblicitari a livello digitale.