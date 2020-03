RaiPlay, sospeso l'obbligo di accedere con le credenziali per i contenuti on demand: film, cartoni e spettacoli subito disponibili

RaiPlay taglia corto. Per venire incontro alle esigenze dei tanti italiani invitati a restare in casa, la piattaforma digitale della Rai ha sospeso l'obbligo di accedere con le credenziali per i contenuti on demand. Sarà così possibile fruire immediatamente del catalogo di serie tv, programmi, film, cartoni animati, documentari, concerti, spettacoli teatrali e grandi classici delle Teche Rai. L'iniziativa si aggiunge all'offerta di sezioni speciali, lanciata nei giorni scorsi e in continuo aggiornamento, dedicata all'apprendimento e alla cultura, con un'attenzione particolare all'edutainment, ovvero l'intrattenimento educativo rivolto agli studenti di tutte le età, rimasti a casa per la chiusura delle scuole. © RIPRODUZIONE RISERVATA