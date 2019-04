Raimondo Todaro, malore a Ballando: slitta l'esibizione e penalità. Polemica: «Invece per suor Cristina...»

Malore per Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Una serata sfortunata per la coppia composta dal ballerino e l'ex ministro Nunzia De Girolamo. Lei si è esibita nonostante il dolore per l'incidente avuto durante le prove mentre Raimondo Todaro, oltre a dei dolori per degli infortuni pregressi, ha avuto anche un malore per la febbre alta.

Chiamato per la sua esibizione, Todaro ha chiesto alla giuria di poter rimandare di qualche ora proprio perché non si sentiva bene a causa della febbre alta: «Mi hanno fatto un'ora fa una puntura di cortisone, ma mi hanno detto che farà effetto tra 2 o 3 ore», ha specificato chiedendo di poter slittare nella scaletta. La conduttrice, Milly Carlucci, chiede cosa fare e da regolamento viene risposto che la coppia subirà una penalità per la richiesta che viene però accettata.

Il collegamento con la sala delle stelle si chiude ma poco dopo viene segnalata la presenza di Raimondo Todaro in infermeria dove è stato messo perché ha avuto un mancamento per l'abbassamento di pressione dato dalla febbre. Allo stesso tempo la De Girolamo ha applicato un cerotto perché la sua precedente esibizione ha peggiorato la sua condizione iniziale. Insomma, una coppia provata dai malanni e dagli infortuni, una condizione delicata per la quale però non si è avuta molta comprensione visto che hanno subito comunque una penalità.

La cosa però non è piaciuta alla rete e su Twitter si sono scatenati gli utenti che hanno paragonato la situazione alla mancata esibizione di suor Cristina in prossimità della Pasqua. La sorella ha ballato in una clip registrata la scorsa puntata perché era in ritiro in convento per la festività cattolica, così come le viene concesso di non avere contatti con il partner di ballo, sempre per motivi religiosi. Trattamenti di favore che sono stati spesso motivo di polemica, ma che hanno indignato in confronto alla rigidità del regolamento applicata alla coppia De Girolamo-Todaro, in preda a diversi problemi di salute.



Le regole x suor Cristina non esistono: balli improbabili, puntate registrate, cantate. Abbiamo capito che volevate farlo x l’audience però nn è così bello da vedere nè rispettoso x gli altri concorrenti #BallandoConLeStelle — Sibyllina (@Sibyllina_) 20 aprile 2019

No aspettate. A suor cristina mille favori per farla ballare con la registrazione e todaro con le costole contuse e la febbre danno la penalità #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/RGL6NK7b9M — I Me Mine (@RobertaSkyper93) 27 aprile 2019

