Rai, lo sciopero blocca il palinsesto: saltano tg, UnoMattina e Agorà

Lunedì 13 Settembre 2021, 11:08

La partenza dei programmi Rai del palinsesto invernale incontra subito un ostacolo. La messa in onda di telegiornali, UnoMattina su RaiUno e Agorà su RaiTre è saltata a causa di uno sciopero dei dipendenti del centro di produzione di Roma. Stamattina sono saltati il Tg Lis alle 7:30 su RaiUno e anche quello classico alle 8:00, "sostituito" da un prolungamento dell'all-news di Rainews 24 (che però potrebbe avere problemi e mandare vecchi approfondimenti). Per quanto riguarda UnoMattina, sono stati mandati in onda alcuni spezzoni dell'ultima edizione.

Eurovision, 5 città italiane in "finale" per ospitare l'edizione 2022: Roma esclusa. Ci sono Milano, Bologna, Pesaro, Rimini e Torino

Come cambia la programmazione

Il palinsesto continuerà con "Storie Italiane" (alle 12), "Oggi è un altro giorno" e "La vita in diretta" con Alberto Matano. Su Rai 2 invece "I fatti vostri" con Salvo Sottile e Anna Falchi. A meno di nuovi cambi di programma dell'ultimo secondo, per i quali i condizionali sono d'obbligo. Lo sciopero non ha colto di sorpresa i vertici Rai: era stato già annunciato a metà agosto e nasce dalle richieste di riduzione di cessione ad appalti esterni, di una politica di riduzione di costi e sprechi e da quelle di modernizzare produzione radio e tv.