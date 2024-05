Angelo Mellone ospite dalla Fialdini: «A luglio e agosto la Rai non va in vacanza. Le abitudini sono cambiate cambieremo anche noi»

«A luglio-agosto non si va più in vacanza, nostro dovere sarà fare compagnia agli italiani anche a Ferragosto», queste le parole di Angelo Mellone, direttore Intrattenimento e Day Time Rai, ospite di Francesca Fialdini ieri a “Da noi a... ruota libera”, sul futuro della televisione in estate: «Le abitudini sono cambiate, cambieremo anche noi».

Pagelle ascolti tv, top e flop: Carosello Carosone conquista tutti, L'Isola dispersa (ormai si aspetta la fine del reality), bene Report

Mellone parla della Rai dell'estate

Il giornalista, conduttore e scrittore è partito in primis da una serie di ricordi.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Edoardo e Valentina iconici (10), Khady ma basta (5), Artur scontato (4), Maltese secchione (9), Vezzali la solita (3)

Il futuro

Mellone ha parlato anche della possibilità di ritornare a condurre: «Oggi mi diverto tanto a pensare e produrre programmi per altri. Mi piace fare l'autore, stare dietro le quinte». Ma esperienze in passato ci sono state, come quella in giro per l'Italia con Lorella Cuccarini: «E' stata unica, mesi folli. Una cosa tra l'altro successa per caso, due giorni prima. L'esperimento era portare la narrazione del territorio in prima serata e ci siamo riusciti». In chiusura, quindi, cosa vedremo sulla Rai in estate: «Tanto racconto del territorio, Camper, un 'Uno Mattina' rinnovato e 'Estate in Diretta' più lunga - spiega -. Poi tanto sport tra Europei ed Olimpiadi, ma non solo. Ormai non si va più in vacanza a luglio e agosto, le abitudini degli italiani sono cambiate e anche il nostro dovere è quello di cambiare, di fare compagnia agli italiani anche a Ferragosto».