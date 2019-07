Rai, Mara Venier sbarca in prima serata e Fiorello su Rai Play: ecco tutti i programmi autunnali

Fiorello torna in Rai con un progetto su Raiplay e Mara Venier approda in prima serata. Serena Dandini farà otto puntaet su Rai3 mentre Renzo Arbore condurrà una serata evento dedicata a Renato Carosone. Queste alcune delle novità dei palinsesti autunnali del 2019.

Antonella Clerici tagliata dai palinsesti Rai? Ecco la risposta su Instagram

«Spesso non siamo capaci di comunicare la Rai per quella che è - ha spiegato l'ad Fabrizio Salini -. Serve un cambio di passo e siamo sicuri di riuscire in questo percorso che abbiamo già iniziato. Abbiamo approvato un piano industriale molto ambizioso, per spostare il modello organizzativo da quello di un broadcaster a produttore di contenuti, includendo tutti. È una riforma che va in quella direzione, è un altro piccolo grande tassello in questo tipo di percorso per la Rai. Fiorello - ha annunciato - torna in Rai con un progetto su Rai Play».

Fiorello - secondo quanto spiegato da Salini - andrà in onda dal 4 novembre con 18 show live su Rai Play preceduti da 5 access su Rai1, 6 puntate sulla radio e incursioni sulle generaliste. «Il progetto che abbiamo condiviso con Fiorello è unico a livello mondiale», ha aggiunto Salini. Nel corso della presentazione dei palinsesti è stato trasmesso un messaggio di Fiorello, nel suo stile ironico. «Salve amici - ha detto -, sarei voluto essere lì con voi, ma è una bugia. Siamo pronti per questa avventura che mi ha fatto dire tante volte: chi me lo ha fatto fare? A volte dico: c'è un solo spettatore su Rai Play che è Salini. A volte confido nel fatto che i vertici possano saltare, così il programma salta...».

Dal 20 dicembre quindi Mara Venier condurrà in prima serata La porta dei sogni, uno show che celebra le storie. Su Raiuno altre novità, annunciate dalla direttrice Teresa De Santis, sono Una vita da cantare con Enrico Ruggeri dal 16 novembre, impegnato nel racconto dei grandi cantautori, e Venti anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio dal 29 novembre.

Una serata evento con Renzo Arbore dedicata a Renato Carosone è il programma con il quale il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha iniziato l'esposizione dei palinsesti autunnali della rete, prima di annunciare «una scommessa»: Maledetti amici miei con Sandro Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber «aiutati da Max Tortora e da Margherita Buy» a svelare aspetti sconosciuti della loro vita. Quindi il trasloco di Fabio Fazio che lascia Rai1 in onda la domenica dal 29 settembre con Che tempo che fa.

Grande novità di Rai3 è il programma della band di Serena Dandini che farà otto puntate il giovedì e si chiamerà Assemblea Generale. Cercheremo di fare una lettura sorridente e graffiante della realtà che a volte può dare fastidio». Lo ha annunciato il direttore di Rai3, Stefano Coletta, spiegando che nel programma di satira in onda in prime time ci saranno «grandi ritorni che non posso citare». «Altro grande acquisto di Rai3 - ha aggiunto - è Filippo timi che con Skianto farà due eventi centrati sulla parodia e lo 'stupidariò».



