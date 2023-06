Domenica 18 Giugno 2023, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 17:12

Come prevedibile, con il cambio della dirigenza a Viale Mazzini, sono in arrivo grosse novità nei palinsesti autunnali delle reti Rai, che saranno presentati ufficialmente il prossimo 7 luglio a Napoli (saranno, invece, illustrati in Consiglio di amministrazione il 22 giugno). Partiamo dai ritorni: Caterina Balivo, a tre anni di distanza dall'ultima puntata di Vieni da me, torna con un programma tutto suo nel pomeriggio di Rai1, in onda dal lunedì al venerdì dopo il telegiornale delle 13.30, nella fascia che già aveva presidiato in passato con Festa italiana. La conduttrice, nell'ultima stagione su La7 alla guida del quiz Lingo, prenderà il posto di Serena Bortone.

Giorgia Cardinaletti e la rivoluzione Tg1 Mattina: si parte con Amadeus ed Elon Musk

Dove andrà Serena Bortone

Anche per la giornalista è previsto un ritorno, nel suo caso su Rai3, dove ha lavorato per anni come autrice e conduttrice. Bortone, che negli ultimi tre anni è stata al timone di Oggi è un altro giorno, dovrebbe essere la nuova padrona di casa di Parole, il format del sabato di Massimo Gramellini, il cui futuro sarà dalle parti di La7.

Beppe Convertini e Unomattina

A proposito di fine settimana, a Unomattina in famiglia, il programma di Michele Guardì in onda il sabato e la domenica mattina su Rai1, arriverà Beppe Convertini, che perderà la conduzione di Linea Verde. Convertini prenderà il posto di Tiberio Timperi, che dopo Unomattina estate con Serena Autieri e Gigi Marzullo, entrerà nel cast de I Fatti vostri, sostituendo in conduzione (con la confermata Anna Falchi) Salvo Sottile. Quest'ultimo lascia la Piazza di Rai2 per dedicarsi ad alcune prime serate ancora non definite.

I nuovi volti

Per quanto riguarda Rai3, nel talk mattutino Agorà al posto di Monica Giandotti arriverà da Sky Roberto Inciocchi, mentre Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, traslocati su Nove, saranno sostituiti da Report di Sigfrido Ranucci, che da ottobre 2023 passerà dal lunedì alla domenica sera. A settembre, invece, per la fascia della domenica sera di Rai3 sarà la volta de Il Provinciale, il programma di divulgazione di Federico Quaranta, in questi anni andato in onda su Rai1 e su Rai2.

Maggioni al posto dell'Annunziata

Alla domenica al posto di Lucia Annunziata - che qualche settimana fa si è dimessa - su Rai3 arriverà Monica Maggioni, che da qualche giorno non è più direttrice del Tg1, sostituita da Gian Marco Chiocci, che da domani lancerà Tgunomattina estate, con Giorgia Cardinaletti conduttrice.

Le conferme

Non solo novità, ovviamente. Per il daytime sono in arrivo conferme per Massimiliano Ossini a Unomattina, Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Alberto Matano a La vita in diretta, Mara Venier a Domenica In, Eleonora Daniele a Storie italiane, Pierluigi Diaco a BellaMa', Milo Infante a Ore 14. Confermatissimo I soliti ignoti di Amadeus, mentre a L'eredità, dopo la parentesi estiva di Reazione a catena con Marco Liorni, dovrebbe arrivare Pino Insegno (forse a partire da gennaio 2024) al posto di Flavio Insinna, che però non dovrebbe rimanere a secco. Non ci sono ancora certezze, ma quasi sicuramente ci sarà una nuova edizione di Viva Rai2 con Fiorello, al mattino presto su Rai2. Rai, di tutto, di più.