Rai-Mediaset, è lite sui dati De Filippi e quel no al Nove

«A oggi, missione compiuta»: nella prima parte dell’anno, Mediaset fa il 40,8% di ascolto medio e supera la Rai. Pier Silvio Berlusconi ha presentato così, nella sede di Cologno Monzese, i risultati della stagione che si chiude e che «ci rendono il primo editore italiano». Certo, sono i primi mesi. In estate su Rai arriveranno Europei e Olimpiadi. In autunno, Discovery scenderà in campo con il neo acquisto Amadeus, al fianco di Fazio e Crozza. Dopo l’incontro però è arrivata la replica della concorrenza: «La Rai nei primi cinque mesi del 2024 si conferma primo editore televisivo in Italia. Considerando le reti generaliste, la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell'intera giornata e ben oltre 7 punti di vantaggio nella prima serata». Dalla questione numeri a quella nomi. Dice Berlusconi che Maria De Filippi ha ricevuto una mega offerta da Discovery, «ma noi abbiamo messo sul tavolo quanta stima amicizia ci sia, e ha deciso di restare». Warner Bros. Discovery precisa però: questi fatti «si riferiscono a quasi 10 anni fa».

I REALITY

Passando all’oggi, invece: «Siamo soddisfatti dei nuovi innesti. Bianca Berlinguer proseguirà Zona bianca e insieme ripensiamo un programma in access time, mentre Myrta Merlino ha migliorato Pomeriggio 5 e la riconfermiamo». Giravano però voci sulla Merlino sostituita da Cesara Buonamici... «Non sono mie, lei è un’ottima professionista al Tg5 e come opinionista del Grande Fratello». In tema di reality, il bilancio è a metà. Sul Grande Fratello è positivo, ma «per l’Isola dei famosi mi sarei aspettato storie più profonde da raccontare. E soprattutto: alla base del programma c’è la sopravvivenza, la fame, ed è mancata. Luxuria deve fare esperienza. Ci sono stati problemi di casting: basta con gli influencer che fanno di tutto pur di avere visibilità». In attesa dei nuovi palinsesti che saranno presentati fra un mese, qualche anticipazione sull’estate, che dovrebbe essere più corta del solito e che vedrà l’arrivo su Rete 4 di Francesca Barra e Roberto Poletti pronti a «fare scintille». Su Italia 1 il meglio di film e serie Usa, su Canale 5 Battiti Live. E, ha preannunciato l’ad, «al 99% La Ruota della Fortuna riprenderà a settembre».

Intanto si prepara la terza stagione di Viola come il mare, che quest’anno ha debuttato sul digitale anziché in chiaro ed è «andato alla grandissima», mentre Antonio Ricci – dice l’ad – «sta lavorando a uno Striscia la notizia più moderno». È però sul sistema televisivo complessivo che Berlusconi insiste. Orgoglioso perché i suoi investitori doc, che da tempo vaticinavano la morte della tv generalista, gli hanno appena chiesto come faccia a raggiungere ogni settimana 95,8 milioni di persone, grazie alla tv lineare, al digitale, alla radio, al mobile… Un modello che ha garantito la crescita dei ricavi pubblicitari nei primi sei mesi 2024 del 6%.

LA SFIDA

Adesso che Amadeus trasloca, che cosa sarà di quegli ascolti? «Sia chiaro: nella lotta fra Davide e Golia, noi siamo Davide», dice Berlusconi ragionando su Discovery. «Siamo un piccolo editore italiano che si confronta con un player internazionale, ma abbiamo un sistema multimediale che ci dà solidità. Questa è la nostra risposta a chi fa una tv che guarda indietro, prendendo conduttori e format da Rai e La7» (però per Enrico Mentana «le nostre porte sono sempre aperte»). Su Discovery – potenziale sparigliatore delle carte – avanza un’altra obiezione: se con Amadeus l’access time sarà sempre più lungo, il rischio è perdere il pubblico che la sera si addormenta. Quanto alla Rai: non è “TeleMeloni” ma «al suo management e alla politica consiglierei di fare il più possibile servizio pubblico», anziché usare format importati e giochini che «non richiedono grandi abilità nelle risposte». Poi, a domanda elettorale risponde: «Voglio un’Europa giusta: né più né meno. Sono totalmente europeista, ma bisogna fare le scelte giuste e la linea di Forza Italia mi vede concorde». E infine gli occhi si fanno lucidi: papà Silvio moriva lo scorso 12 giugno e oggi «a volte mi dico: sei uguale a lui, e proprio nelle cose, come la socievolezza e l’apertura con tutti, per cui lo criticavi. Per ricordarlo, ci sarà un piccolo speciale prima del prime time».