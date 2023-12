Rai Pubblica Utilità porge “Auguri accessibili” e trasmette a tutti la magia delle feste: videodescritti con lis e sottotitoli

Rai Pubblica Utilità porge “Auguri accessibili” e trasmette a tutti la magia delle feste: già dal 21 dicembre i Presepi in piazza S. Pietro e nell'Aula Paolo VI sono videodescritti con lis e sottotitoli. Nell’ambito della mp tra Rai Pubblica Utilità e la Diocesi di Rieti per il “Centenario del Primo presepe di San Francesco, Rai Accessibilità ha realizzato dei Video con Lis e sottotitoli, descrittivi dei presepi attualmente posti in Piazza San Pietro ed in Aula Paolo VI per poter condividere con tutti la bellezza ed il fascino incantato e mistico di queste due opere d’arte, simbolo del Santo Natale . L’interprete LIS è Maria Cristina Cuccurullo e la voce narrante è di Catia Svizzero.

Nello specifico, il presepe in Piazza San Pietro è un’istallazione artistica che prende la forma concreta di una scenografia teatrale, frutto del confronto e della collaborazione tra il maestro presepista Francesco Artese, gli artigiani di Cinecittà e il maestro artigiano presepiale Antonio Cantone di Napoli. L’intera opera prende spunto dalla roccia del Santuario di Greccio ed è concepita come una quinta abbracciata idealmente dal colonnato di Piazza San Pietro. Il presepe in Aula Paolo VI è invece un’opera in mosaico - composta dall’innesto di circa 30.000 tessere di vetro - realizzata dall’artista Alessandro Serena, di Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia, e sottolinea due punti fissi e straordinari per la storia dell’umanità: la Natività di Gesù, quella reale nell’anno zero, e la celebrazione di quella Nascita nel 1223 voluta da Francesco ottocento anni fa, con l’invenzione del presepio che ne codifica la memoria.