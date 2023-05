Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani si dividono il martedì sera di Rai 2: tornano Belve e Boomerissima

Rai 2 riparte da loro. Dalle sue due primedonne. Alessia Marcuzzi e la rivelazione Francesca Fagnani, con le sue belve. Secondo il settimanale Oggi, nel palinsesto autonnale torneranno i due fortunatissimi programmi e le due conduttrici si divideranno la serata del martedì sera. Si comincerà a settembre con le prime nuove sei puntate di Boomerissimo per poi lasciare spazio, a novembre, alle irriverenti interviste senza filtri di lady Mentana con le sue Belve.

Una conferma importante in un momento di grande cambiamenti in Viale Mazzini. Ma i giochi delle poltrone non sembra aver toccato due programmi che hanno rilanciato la seconda rete dopo qualche stagione di buio e di pochi ascolti.

Grazie all'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi e alla co-conduttrice dell'ultimo Festival di Sanremo, Rai 2 si è rimessa in carreggiata. E da loro due vuole ripartire per rinforzare ulteriormente il proprio palinsesto. E a questo proposito non sono da escludere nuovi programmi. Ma per quelli, per la prossima primavera. C'è assolutamente tempo...