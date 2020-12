Rai 1, ascolti: la commedia «Brave ragazze» batte Mediaset. Le percentuali dello share

Rai 1 fa il pieno di ascolti. Battuto «Live - Non è la D'Urso» con la commedia «Brave Ragazze», la commedia di Michela Andreozzi. Il film ha totalizzato il 15,35% dello share, con 3 milioni e 554mila spettatori: il principale competitor della serata era il popolare programma diretto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. Che ha comunque raccolto il 13,80% dello share con oltre 2 milioni e 234mila spettatori. Seguono a ruota Rai3 con «Che tempo che fa», con i suoi 2 milioni e 544 mila telespettatori (9,85%). In coda anche Il tavolo e su La 7 «Non è l'Arena» di Massimo Giletti, rispettivamente con il 7,18% e il 5,89% - nella prima parte - e 988 mila con il 6,77% nella seconda parte.

Fascia Prime Time

Rai1 si conferma davanti a Mediaset anche per la fascia prime time, con il 16,52% contro il 10,95% di Canale 5. Leader della fascia è «Soliti ignoti», con 4 milioni e 790 mila spettatori (17,92%), contro i 3 milioni e 318mila ascolti di «Paperissima Sprint» (12,41%). Poi c'è «Stasera Italia Weekend» su Rete 4, che ha registrato 1 milione e 97 mila ascolti e 1 milione e 146 mila, rispettivamente nella prima e nella seconda parte (cioè il 4,28% e il 4,16% degli ascolti).

Il weekend

Nella fascia preserale è avanti Rai1 con «L'eredità»: 3 milioni e 225 mila spettatori come valore medio, pari al 15,58% dello share. Canale 5 va con Caduta libera a 3 milioni e 463 mila (cioè il 15,01%). Poi va in onda su Italia 1 il film «Batman Begins», con 1 milione e 505 mila telespettatori (6,69%): segue a ruota Rai2 con l'episodio di Ncis Los Angeles che totalizza 1 milione e 341 utenti (5,01%), Ncis New Orleans (1 milione e 286 mila, il 5,05%) e su Rete4 è andato in onda il film Una famiglia perfetta, fermo al 2,38% del totale. In seconda serata su Rai2 «La domenica sportiva» ha raccolto 1 milione e 168 mila ascolti con il 7,88%, Speciale Tg1 ha fatto segnare 439 mila spettatori (4,1%). Nel pomeriggio su Rai1 Domenica in ha ottenuto una media di 2 milioni 966 mila spettatori con il 15,85%, mentre su Canale 5 «Domenica Live» ha fatto registrare 2 milioni 603 mila con il 14,19%. Su Rai2 «Novantesimo minuto» ha avuto 1 milione e 192 mila ascolti (il 5,25%). Il bilancio finale vede avanti i canali Rai - per la prima serata - con 9 milioni e 737mila spettatori e il 37,01% del totale, mentre Mediaset ha raccolto 7 milioni e 595mila con il 28,87% di share. La7 , invece, 1 milione e 574mila con il 5,98%. Mediaset si è aggiudicata la seconda serata con il 37,09% dello share (Rai al 29%, La7 al 6,93%).

I Tg

Per l'informazione delle 20, infine, il Tg1 è stato seguito da 6 milioni e 170 mila spettatori complessivi, con il 24,2% dello share, mentre il Tg5 ha raccolto 4 milioni e 887 mila (19%), e il TgLa7 invece 1 milione e 52 mila ascolti, con il 4,1% del totale.

