Antonia Liskova in “Purché finisca bene”, dal 2 gennaio su Rai1: «Basta un paio di baffi e sembro un uomo»

Capello cortissimo, seno fasciato, voce profonda. Così Antonia Liskova è diventata Andrea, uomo e aspirante chef, per

Basta un paio di baffì e sembro un uomo

la prima delle tre nuove commedie sentimentali del ciclo di Rai1 '

urché finisca bene

. Un viaggio attraverso l'Italia, tra quotidianità, nuove sfide e sentimenti, prodotto da Pepito e Rai Fiction, al via tra cuori e fornelli il 2/1 in prima serata proprio con il tv movie che vede la Liskova accanto a Sergio Assisi, Marco Bonini ed Euridice Axen.



Si proseguirà con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis in 'L'amore, il sole e le altre stellè (9/1) e Carolina Crescentini ed Edoardo Pesce in 'Non ho niente da perderè (15/1), tutti con la regia di Fabrizio Costa. «Da bambina chiedevo sempre a Gesù di farmi diventare maschio. Ora so quanto è meglio essere donna», ammette sorridendo l'attrice, che nei prossimi mesi sarà anche nella nuova stagione de 'La porta rossà e, al cinema, nel primo film da regista di Marco Bocci,

Erre11

