Raffaella Carrà contro La Vita in Diretta: «Adesso mi odieranno, ma io lo alleggerirei»

Raffaella Carrà contro "La Vita in Diretta". Non usa mezze misure la conduttrice di "A Raccontare Comicia Tu" quando, nel corso della conferenza di presentazione del programma, le viene fatta una domanda sul suo rapporto con la televisione. Raffaella Carrà ha dichiarato: «Mi fa soffrire quando un programma potrebbe essere fatto meglio per un pizzico di scelte diverse - riporta tvblog.it -. Tipo? La Vita in Diretta: sono obbligati a fare sempre storie complicate, io l'avrei alleggerita un po'. Non trovo che sia colpa dei conduttori, forse nemmeno degli autori, direi della rete. Adesso mi odierà il direttore di rete, ma tanto è uguale. C'è qualcosa che impedisce loro di essere ariosi».

