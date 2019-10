Raffaella Carrà torna su Rai3 con “A raccontare comincia tu”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A 76 anni non ho la smania di lavorare, mi piace centellinare». Il casco biondo più amato della TV torna in Rai: il debutto è previsto per giovedì 24 ottobre in prima serata su Rai3 per la seconda edizione diIl programma condotto da Raffaella Carrà, prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi Arts torna in televisione dopo la prima serie, vedrà come super ospite, protagonista un caro amico di Raffaella e icona della musica leggera italiana:Renato si racconterà a Raffaella in una puntata di questa trasmissione, ma se il debutto sarà con il cantautore «verrà fuori un Renato più intimo» dice nella presentazione a Viale Mazzini alla presenza del direttore di Rai 3 Stefano Coletta. Nella seconda puntata di A raccontare comincia tue Raffaella Carrà: Insieme per una lunga chiacchierata sulla loro storia artistico-televisiva due icone, due artiste complete, della tv italiana. Nella terza puntata, infine, Raffaella Carrà incontrerà il critico d’arte, scrittore e opinionistanella sua casa museo. Nella quarta l’incontro con. Ma lei andrebbe ospite a Raccontare comincia tu? «Sa di coccodrillo». E' la risposta. Poi Carrà rivela: «Nella prima edizione mi avevano proposto di intervistare il premier Conte. Ero preoccupata, cosa posso chiedergli di curioso...poi per una serie di motivi non se ne è fatto più nulla».