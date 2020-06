Una nuova settimana de La Prova del Cuoco attende gli appassionati della buona cucina su Rai1. La puntata di lunedì 15 giugno, come sempre alle 12, si aprirà con un collegamento da Bologna con Alessandra Spisni, nota per la sua leggendaria pasta fatta in casa, mentre in studio, Michelangelo Sparapano realizzerà una gustosa ricetta. Dopo varie sorprese all'insegna del buon cibo, la puntata si concluderà con la Gara Finale tra la squadra delle donne e quella degli uomini. I giurati, la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze, osserveranno e commenteranno ricette e sfide. Martedì 16 giugno tornerà il Derby della Capitale, con la sfida di due cuochi romani, Fabrizio Sepe e Marco Rufini, e, come giudice, l'esperto di cultura alimentare Lorenzo Sandano. I collegamenti porteranno i telespettatori a spasso per l'Italia, dalla campagna della bassa padana di Daniele Persegani, alla Sicilia di Valeria Raciti. Per il Torneo dei Campioni della Gara Finale, invece, si sfideranno Franco Marino per la squadra degli uomini e Maria de la Paz per la squadra delle donne. Mercoledì 17 giugno, a cucinare sarà un' ospite davvero speciale: Eleonora Giorgi. L'attrice, mentre preparerà un piatto a sorpresa, racconterà della sua vita, dei suoi amori e della sua carriera. Dopo aver raggiunto Diego Bongiovanni ad Asti, nella Gara Finale, Luisanna Messeri e Simone Loi si sfideranno invece su quattro ingredienti nascosti sotto le «cloche». La puntata di giovedì 18 giugno si aprirà con un derby sulla parmigiana di melanzane. Saranno Natale Giunta e Angelica Sepe a sfidarsi nella preparazione di uno dei piatti più amati e più cucinati dagli italiani. Dopo una ricetta di Alessandra Spisni, in collegamento da Bologna, si andrà a Napoli da Gino Sorbillo, vero ambasciatore della pizza napoletana. Venerdì 19 giugno infine, gli appassionati di pesce si godranno una ricetta di Gianfranco Pascucci e un piatto speciale di Gabriele Bonci, mentre la preparazione del dolce sarà affidata a Sal de Riso. Nella Gara Finale, a rappresentare la squadra delle donne sarà Valentina Pistoia, mentre per la squadra degli uomini tornerà Natale Giunta. A una sola settimana dalla fine del Torneo dei Campioni, chi porterà più punti alla propria squadra?

© RIPRODUZIONE RISERVATA