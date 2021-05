Propaganda Live stasera in tv, ospiti e anticipazioni: Michele Santoro e Barbara Serra nel talk di Zoro

Come ogni venerdì torna in prima serata su La 7 Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che con ironia, ma sempre conservando un taglio giornalistico, si propone di spiegare i fatti della settimana ai telespettatori. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox. Ospiti della puntata saranno Barbara Serra, Michele Santoro con il ritorno in studio di Antonella Attili, Tahnee Rodriguez e Andrea Pennacchi.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Rula Jebreal, bufera dopo il "no" a Propaganda Live:... L'INTERVISTA Colapesce e Dimartino: «Fraintesi e felici, così... MONDO Congo, Luca Attanasio intervistato nel 2018 da "Propaganda...

Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Barbara Serra, Michele Santoro e torneranno a trovarci Antonella Attili, Tahnee Rodriguez e Andrea Pennacchi. Tutto questo e molto altro dalle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/XYEYrHXbOn — Propaganda Live (@welikeduel) May 21, 2021

E chissà se per questo appuntamento tornerà a regnare il buonumore. Dopo la polemica sollevata da Rula Jebreal, che ha scelto di non partecipare alla puntata andata in onda il 14 maggio in quanto unica donna presente in scaletta – cosa che è valsa l’accusa di sessismo al programma – a monopolizzare l’attenzione è stato, poi, un membro del cast fisso di Propaganda Live, ossia il cantante e chitarrista Roberto Angelini, al fianco di Diego Bianchi, di Makkox e di tutti gli altri fin dai tempi di Gazebo. La vicenda, in realtà, risale proprio al giorno della polemica di Jebreal, e parte sempre da Instagram. Ad accendere la miccia, che gli si è ritorta contro come un boomerang, è stato lo stesso Angelini che, come ha detto lui qualche giorno dopo, ha deciso di scrivere un post «di pancia» che, col senno di poi, avrebbe dovuto tenere per sé. Il post infatti partiva da un duro sfogo di Angelini nei confronti di una ragazza che lavorava in nero nel suo ristorante giapponese nel quartiere di San Lorenzo a Roma: ragazza «colpevole» di essere valsa ad Angelini una multa di 15mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA