Prof aggredita, parla la mamma accusata: «Sta mentendo, l’ho querelata. Solo un piccolo strattonamento»

Alle telecamere de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1, parla la mamma che lo scorso 23 marzo avrebbe aggredito l’insegnante della figlia. La donna, accusata di aver preso a schiaffi Lucia Celotto, professoressa di inglese al liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, ha negato tutto, rivelando la sua versione dei fatti: “Quel giorno è successo che mi ha chiamato la scuola, per ben due volte, perché mi aveva detto che mia figlia non si sentiva bene e la dovevo andare a prendere. Quando poi ho visto mia figlia, in quel momento stava avendo un attacco di panico, con convulsioni. Io stavo in agitazione, andavo avanti e indietro nell’atrio della scuola e mi sono imbattuta nella professoressa. C’è stato solo un piccolo strattonamento, non le ho afferrato neanche il braccio, le ho afferrato la maglia e le ho detto solo una parola, dicendo ‘Fai schifo, vieni a vedere cos’hai fatto a mia figlia’”.

A scatenare il diverbio, le presunte continue vessazioni dell’insegnante nei confronti della ragazza: “Era da fine ottobre che la professoressa maltrattava psicologicamente mia figlia, dicendo che era scema, che non capiva niente, che era una nullità. Mia figlia, infatti, quando ci stava lei tornava sempre piangendo a casa”. Una vicenda che, ora, passerà anche per vie legali. “Perché si sarebbe inventata un’aggressione fisica? Forse perché facendo così diciamo che tiene un alibi per difendersi. Ho querelato la professoressa per la situazione, per come si comportava nei confronti di mia figlia, per maltrattamenti psicologici. Sinceramente non voglio chiedere scusa, perché poi scusa di che cosa? Però il fatto dello strattonamento mi pento, se tornassi indietro non lo farei”.