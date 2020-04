Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta in lacrime: «Sono sola...». Barbara D'Urso si commuove

Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Sono sola...». Barbara D'Urso si commuove. Oggi, Maria Teresa Ruta è stata ospite in collegameno a Pomeriggio 5, in occasione del suo 60esimo compleanno. L'artista torinese ha spento le candeline in diretta. Poi un momento di commozione.

Barbara D'Urso fa vedere all'ospite due filmati inviati dai figli Guenda e Gianamedeo per fare gli auguri alla loro mamma. A quel punto Maria Teresa Ruta si commuove fino alle lacrime. «I miei figli sono lontani - spiega - anche mia madre e mio fratello. Trascorro da sola questo compleanno...».

Barbara D'Urso commossa la rincuora: «Tu per fortuna sei con il tuo fidanzato, io il giorno del mio compleanno, il 7 maggio, sarò proprio da sola. Spegnerò la candelina e mi canterò tanti auguri».

Ultimo aggiornamento: 21:40

