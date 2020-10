Pomeriggio 5, Barbara D'Urso infuriata con il suo ospite: «Ma ti rendi conto di quello che dici?»

«Ma ti rendi conto di quello che dici?». Barbara D'Urso infuriata con il suo ospite. «Nel mio ufficio con la mascherina non si entra», le parole dell'agente immobiliare di Forlì invitato da Barbara D'Urso a raccontare la sua situazione a Pomeriggio 5 fanno imbestialire la conduttrice napoletana. L'ospite in collegamento sosteneva che, per via di una legge che vieta alle persone di entrare in un luogo aperto al pubblico con il volto mascherato, era autorizzato a far entrare i suoi clienti senza mascherina. A causa di questa opposizione al Dpcm ora in vigore, l'uomo avrebbe ricevuto già due multe da 400 euro.

«Siamo in un'emergenza», ha replicato la D'Urso, visibilmente piccata dalla atteggiamento dell'uomo. «La sua è una provocazione troppo forte». L'agente immobiliare inizia ad alzare i toni ed accusa la conduttrice di fare «terrorismo mediatico», appellando la conduttrice come "sua luminosità". «Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata - si inalbera l'uomo -. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, giocando con i numeri». A questo punto la D'Urso va su tutte le furie: «Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici».

