Pomeriggio 5, Cecchi Paone lascia lo studio. Ira Barbara D'Urso: «Ci vuoi chiedere scusa?»

ROMA - Pomeriggio 5, lite in diretta. Cecchi Paone va via e poi torna. Barbara D'Urso: «Ci vuoi chiedere scusa?». Lui s'infuria. Scintille in diretta nel salotto di Canale 5. Tema del talk di oggi vergani e vegetariani. Tra gli ospiti, Daniela Martani, sostenitrice dei vegani e in collegamento Alessandro Cecchi Paone. Scoppia una lite tra Daniela Martani e Cecchi Paone. Lui si alza e lascia lo studio. Poi ritorna e Barbara D'Urso gli chiede: «Ci vuoi chiedere scusa?». Il professor Cecchi Paone replica: «Voi mi dovreste chiede scusa per avermi fatto parlare di scienza con la Martani». E, furioso, lascia di nuovo lo studio.​

Barbara D'Urso conclude: «Non volevo che chiedesse scusa agli ospiti, ma a chi lavora per Pomeriggio 5. Se io vado a cena da qualcuno e litigo con uno dei commensali, prima di lasciare la cena, mi scuso con il padrone di casa».

La storia di Angela. Pomeriggio 5: Angela, 16 anni, ha mal di pancia. Esce di casa e partorisce sulle scale: «Non sapevo di essere incinta». Oggi, nel salotto di Barbara D'Urso, la storia straordinaria di Angela, una ragazza di Molfetta, che lo scorso 20 agosto è diventata mamma di Francesco. Ma che fino a quel momento non avrebbe saputo di aspettare un bambino. Ecco la testimonianza di Angela: «Stavo dormendo e mi sono svegliata con il mal di pancia. Sono entrata al bagno e ho visto del sangue, ma pensavo fossero le mestruazioni. Mi sono rimessa a dormire e ho pensato di essermi fatta la pipì sotto, invece si erano rotte le acque. Il dolore aumentava e alla fine ho chiesto a mio padre e al mio fidanzato 26enne di accompagnarmi in ospedale. Sono scesa a piedi per quattro piani e arrivata al portone mi sono accovacciata per terra. Pensavo di dover andare in bagno e invece è nato Francesco».

Continua papà Saverio: «Io ero sceso in ascensore, ma all'improvviso ho sentito un urlo dall'androne del palazzo e ho trovato il fidanzato di mia figlia con in braccio il bambino. Ero sotto choc. Ho chiamato l'ambulanza e abbiamo portato il piccolo in casa. Il cordone era caduto da solo e gli abbiamo messo una molletta sull'ombelico per fermare il sangue». Conclude mamma Annamaria: «Per nove mesi non ci siamo accorti di niente. Neanche in costume si vedeva. Aveva un po' di pancetta e il seno grande lo ha sempre avuto. Al quinto mese ha avuto dei disturbi, ma il medico le disse che era il colon irritabile. Mia figlia è stata molto coraggiosa, in genere ha paura di tutto, ma quella notte ha dimostrato di essere una grande donna». Barbara D'Urso, sbalordita dalla storia, lancia un appello per il fidanzato di Angela: «Il ragazzo ha 26 anni e lavora in Germania perché la famiglia non è benestante. Troviamogli un lavoro vicino Molfetta per stare con la sua famiglia».

