Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: «Ultima volta che ci vediamo qui in diretta»

Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa. La conduttrice di Pomeriggio 5 oggi ha spiazzato i suoi telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Durante l'anteprima del programma, si è presentata in video con una grande caffettiera e ha detto: «Questo è l'ultimo caffeuccio che ci prendiamo insieme in diretta...». Ma cosa sta succedendo?

È proprio Barbara a rivelare l'arcano: «La dottoressa Giò è stata investita, stasera ci sarà l'ultima puntata. Non sto scherzando, non so come andrà a finire...». Insomma, la conduttrice avrebbe fatto un piccolo scherzo ai telespettatori, lanciando l'ultima puntata della sua fiction. E dopo aver svelato il mistero, Barbara D'Urso ha ringraziato tutti per «il record di ascolti di ieri». E i fan di Pomeriggio 5 possono tirare un sospiro di sollievo. La puntata può iniziare.

Dottoressa Giò, ascolti in calo. Con 3.938.000 telespettatori e il 15,16% di share "Che tempo Che Fa" su Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di domenica. Calano ancora gli ascolti della 'Dottoressa Giò' su Canale 5 che ha raccolto 2.444.000 telespettatori e il 10,25% (erano 3.046.000 con il 12,63% nella prima puntata del 13 gennaio e 2.485.000 con il 10,9% nella seconda del 20 gennaio). Terzo gradino del podio per Italia 1 che con 'Le Iene Show' ha ottenuto 1.927.000 telespettatori con uno share del 10,30%. Su La7 'Non è l'Arena" è stato visto da 1.422.000 telespettatori pari al 7,09% di share, seguito da Rai2 che con "La porta rossa" ha totalizzato 1.392.000 telespettatori e uno share del 5,46%. Retequattro con il film 'Naked Among Wolves - Il bambino nella valigia ha conquistato 1.039.000 telespettatori e il 4,56%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8 con 'Bruno Barbieri - 4 Hotel', visto da 573.000 telespettatori pari al 2,5% di share, e Nove con 'Camionisti in Trattoria 2', che ha totalizzato 361.000 telespettatori (1,4%) nel primo episodio e 273.000 (1,3%) nel secondo.​

Ultimo aggiornamento: 20:10

