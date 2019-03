Pomeriggio 5, furia dell'ospite contro Barbara D'Urso: «Smetti di dire queste cose». Lei reagisce così

Furia a Pomeriggio 5, l'ospite in collegamento inveisce in diretta contro Barbara D'Urso: «Smetti di dire queste cose». L'inviata del programma tenta di placarlo, ma la conduttrice reagisce così.

Alta tensione oggi in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha intervistato Carmelo Bruno Carnevale, un pensionato di Corcolle, in provincia di Roma, che si autodefinisce il «prescelto di Gesù» in grado di «colpire le forze del male» con un’acqua miracolosa. Ma l'uomo, che è stato scomunicato dalla Chiesa, va su tutte le furie quando la conduttrice gli chiede: «Quindi dici di guarire le persone? E anche i gay?». E Carmelo inizia l'invettiva: «Smetti di dire che io guarisco, smetti di usare quella parola. È Gesù che guarisce tramite me. Sennò non ci vengo più a fare queste scene».

L'uomo si scalda e l'inviata cerca di riportare la calma. Ma Barbara D'Urso non si lascia impressionare e replica: «Quindi Gesù ti dice di guarire i gay? Io non permetto a nessuno di dire che l'omosessualità è una malattia. Mi sa che non hai incontrato il Gesù giusto».



