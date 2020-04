Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi lascia il collegamento e scappa dalla stanza. D'Urso: «Che succede?»

Caos in diretta. Eleonora Giorgi lascia il collegamento e scappa dalla stanza. «Che succede?». Oggi, la mamma di Paolo Ciavarro è stata ospite in collegamento a Pomeriggio 5 nella seconda parte della trasmissione dedicata al gossip.

Eleonora Giorgi ha commentato la neo storia d'amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia: «Lei mi piace molto, mi è stata vicino in questo periodo». Poi all'improvviso è accaduto qualcosa. Eleonora Giorgi ha lasciato la stanza in tutta fretta ed è andata a chiamare il figlio Paolo Ciavarro. Barbara D'Urso incredula ha tentato di rimettersi in contatto con lei: «Eleonora che succede? Sei scappata dalla stanza...». Ma l'attrice non sentendo ha continuato a parlare con il figlio: «Mi è apparso il tg, mi rimetti Barbara, la vorrei salutare».

Insomma, si sarebbe trattato solo di un imprevisto tecnico. Dopo un piccolo intervento, l'audio è stato ripristinato e la trasmissione è proseguita.

