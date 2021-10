Pluto Tv, arriva la piattaforma in streaming senza registrazione né abbonamento

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 22:25 - Ultimo aggiornamento: 22:26

Lo streaming si arricchisce da oggi di una nuova piattaforma, visibile sui diversi device. Si chiama Pluto Tv e – voluta da ViacomCBS – si presenta con caratteristiche a sé. Per accedere infatti non chiede né registrazione né abbonamento.

In compenso, dal momento che da qualche parte i soldi devono arrivare, i suoi prodotti avranno la pubblicità. Quella cosa cioè di cui le grandi piattaforme ci hanno abituato a fare a meno. All’insegna del vetusto slogan «Non si interrompe un’emozione». Non saranno comunque più di 3 le interruzioni (nei programmi rivolti ai bambini il numero sarà inferiore), e mai in partenza di film o serie.

Quanto ai contenuti, la library di Pluto Tv può contare per ora sull’apporto di una quarantina di canali, lineari e on demand, in futuro ne immaginano anche altri. I canali sono tematici, propongono cinema, reality o serie, con generi che spaziano dall’immancabile crime al comedy, dai prodotti per i più piccoli al lifestyle. Nella lista, anche alcuni canali detti pop up, che durano per una sola stagione come nel caso di Super! Xmas ispirato al Natale. I contenuti arrivano anche da altri partner, come Paramount, Minerva, Banijay.