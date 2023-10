Pino Insegno, l'ad Rai Sergio smentisce le voci: «Il Mercante in fiera non chiuderà». Il flop degli ascolti e il caso L'Eredità

Il Mercante in fiera di Pino Insegno non chiuderà. E questo malgrado le difficoltà negli ascolti, che avevano dato il via a illazioni sul destino di Insegno che, in Rai, da gennaio condurrà anche L'Eredità.

Mercante in Fiera verso la chiusura? La smentita dell'ad

Ci ha pensato Roberto Sergio, ad Rai, a smentire le voci. «Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera».

Sempre parlando delle difficoltà negli ascolti, Sergio ha spiegato anche che «in estate i programmi risentono del caldo».

Il flop degli ascolti

Il programma ha finora registrato ascolti negativi, in media tra il 2 e il 2,5%, al di sotto della media di rete. A pagare le spese del poco traino, scrive il sito di Roberto D'Agostino, sarebbe anche il Tg2. Insegno sarà alla guida anche del quiz L’eredità a partire da gennaio 2024. Il celebre programma, condotto precedentemete da Flavio Insinna, è da sempre una certezza della Tv di Stato in termini di ascolti e incassi pubblicitari.