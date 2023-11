L'Eredità, chi al posto di Pino Insegno? Ipotesi Marco Liorni (con il comico romano a Reazione a Catena): tutti gli scenari

Il destino di Pino Insegno sembrava scritto: passare dal "Mercante in Fiera" a "L'Eredità" a partire dal prossimo anno. L'andamento non esaltante degli ascolti (con ripercussioni anche sul Tg2 che va in onda subito dopo), però, ha indotto Viale Mazzini a fare ulteriori riflessioni. «La Rai oggi ci ha prospettato l'esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de "L'Eredità", una cosa che ci è dispiaciuta molto» dichiara il suo manager Diego Righini all'AdnKronos. Forte di un contratto "blindato", Insegno ha avanzato tramite il suo manager una controproposta: rimanere in Rai da gennaio e maggio e poi condurre "Reazione a Catena" (oggi affidata a Marco Liorni) da giugno a dicembre. «Se la Rai accetterà questa nostra proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti», ha dichiarato Righini, che ieri aveva detto di aver appreso «dagli organi di stampa» dell'estromissione di Insegno da L'Eredità, parlando di «ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle».

«Si è parlato tanto, la vita va così, si può vivere anche senza eredità: i miei parenti non mi hanno lasciato niente e me la sono cavata», ha ironizzato Fiorello nel suo programma mattutino, "VivaRai2", prima di aggiungere: «Vi dico io il nome del sostituto, che la Rai sta nascondendo: sarà il generale Figliuolo, perché quando c'è un'emergenza arriva lui con le sue medaglie e dice "ci penso io"».

Al di là delle ironie, ad oggi i nomi più quotati per condurre L'Eredità l'anno prossimo sembrano essere un paio: Flavio Insinna e Marco Liorni. Per il primo sarebbe un ritorno, avendo già condotto il programma che precede il Tg1 dal 2018 al giugno 2023. Classe 1965, Insinna vanta anche una carriera da attore (che lo ha visto ad esempio nelle fiction Don Matteo e Carabinieri) e da scrittore. Per Liorni, invece, sarebbe una prima volta a L'Eredità, ma vanta una lunga esperienza alla conduzione di un altro preserale come Reazione a Catena. In precedenza Liorni è stato tra le altre cose inviato del Grande Fratello, mentre dal 2014 al 2018 ha condotto "La vita in diretta".

Due nomi già testati per quella fascia oraria: chissà però che dal cilindro non salti fuori qualcun altro.