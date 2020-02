Alessandro Roja e Pilar Fogliati in coppia su Rai1: «Nemici giurati, ma solo per fiction»

La fiction (almeno all'inizio) li vuole nemici giurati, ma nella realtà Alessandro Roja e Pilar Fogliati si scambiano solo un sacco di complimenti. Di lei, l'indimenticabile Dandi di Romanzo Criminale dice che «è molto più pronta di quello che pensa». Di lui, la giovane attrice diventata popolarissima imitando le romane-tipo in un video da milioni di clic, elogia «la lucidità nello stare in scena», rivelando persino troppa umiltà per essere una 27enne con 72mila follower su Instagram e tantissimi fan conquistati con la sua Emma Giorgi interpretata nella fiction Un passo dal cielo.

I due sono i protagonisti della commedia "Mai scherzare con le stelle!", in onda stasera 11 febbraio in prima serata su Rai1, per la regia di Matteo Oleotto (Pepito Produzioni/Rai Fiction). Pilar è Ines, una spazzina bugiarda cronica, sognatrice e amante dell'oroscopo. Roja interpreta Alfredo, un ambizioso ingegnere tutto raziocinio che progetta un cervellotico robot. Due esistenze agli antipodi e un solo condominio, finché un incidente domestico e la patologica tendenza alla menzogna di Ines non generano una serie di eventi imprevedibili che li costringono a condividere tempo e spazi. Qua sotto la nostra videointervista e a questo link una clip esclusiva del film).



Ultimo aggiornamento: 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA