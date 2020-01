Piersanti Mattarella, a 40 anni dall'omicidio in tv docuf-film e approfondimenti

Il 6 gennaio 1980, il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella viene ucciso in un agguato sotto casa, in via Libertà a Palermo. Un uomo che aveva innovato profondamente la politica siciliana, con provvedimenti coraggiosi contro la mafia e il malaffare che dominava la Sicilia in quell'epoca. A quarant’anni da quell’omicidio, la Rai ricorda la sua figura e il suo impegno con un palinsesto dedicato su tutte le reti e testate, radiofoniche e televisive. Si comincia domenica 5 gennaio con “Uno Mattina in Famiglia” che riserva uno spazio di approfondimento alla ricorrenza, e si prosegue nel pomeriggio, alle 17.30 con uno “Speciale” di RaiNews24. Alle 23.10, in prima Tv su Rai1, “Speciale Tg1” racconta la figura di Piersanti Mattarella attraverso il documentario di Rai Storia "Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. Storia di un delitto di mafia", scritto da Alessandro Chiappetta per la regia di Agostino Pozzi (in onda nella versione integrale lunedì 6 gennaio alle 21.10 su Rai Storia) che ricostruisce il contesto in cui è maturato il delitto, le successive indagini e la storia processuale. Ma, soprattutto, racconta la figura umana e politica di Piersanti Mattarella con le immagini delle Teche Rai, le interviste rilasciate da lui stesso e alcune fotografie inedite.

Piersanti Mattarella, il documentario su Tv2000 a 40 anni dal tragico agguato

Lunedì 6 gennaio, giorno della ricorrenza, il primo appuntamento è su Rai1 all’interno di Uno Mattina (dalle 06.45) mentre in prima serata Rai Storia ripropone il documentario “Piersanti Mattarella. 6 gennaio 1980. Storia di un delitto di mafia” (alle 21.10). “La Grande Storia”, in onda alle 23.10 su Rai3, propone invece il documentario “Piersanti Mattarella. La buona battaglia” dedicato alla figura e alla vicenda umana e politica dell’uomo che voleva tagliare alla radice i rapporti tra mafia e amministrazione in Sicilia.

Chi era Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale presidente della Repubblica, ucciso a Palermo nel 1980

Anche RaiPlay ricorda Piersanti Mattarella con il docu-film tratto dalla raccolta "Nel nome del popolo italiano" a lui dedicato e con una puntata de “La Grande Storia” dal titolo “La buona battaglia”. Nel docu-film, diretto da Maurizio Sciarra, l’impegno e l’attività politica di Piersanti Mattarella vengono ricostruiti attraverso le testimonianze tra gli altri, dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e dei tre nipoti Giorgio, Andrea e Piersanti. RaiPlay presenta anche due documenti storici di straordinario valore: la deposizione integrale davanti alla Corte d’Assise di Palermo di Totò Riina sui delitti “politici” e un’intervista di Giuseppe Marrazzo a Leonardo Sciascia sull’uccisione di Mattarella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA