Pierluigi Diaco scoppia in singhiozzi in diretta a Io e te: le lacrime mentre intervista la sorella di Gigi Sabani

Pierluigi Diaco in lacrime a Io e te. Il giornalista che conduce il salotto estivo del primo pomeriggio di Rai 1, nel corso dellla puntata andata in onda il 4 luglio, si è messo a piangere durante un'intervista. Ecco cos'è successo.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, gravidanza in contemporanea? La showgirl risponde così

Nella parte finale del programma, Diaco ha intervistato la sorella di Gigi Sabani, Isabella, per ricordare il grande artista romano scomparso prematuramente nel 2007. Diaco, che fu amico di Sabani, ha iniziato a raccontare dello scandalo in cui l'imitatore finì ingiustamente e per il quale fu risarcito. E mentre ricordava di alcune cene insieme, Diaco si è sciolto in singhiozzi. Il conduttore commosso ha mantenuto comunque il suo aplomb e ha continuato la trasmissione. Non è tutto.

Isabella Sabani ha poi ringraziato i pochi artisti, oltre a Pierluigi Diaco, che ricordano sempre suo fratello, tra cui Maurizio Costanzo, Michele Guardì e Barbara D'Urso. «Lei - dice Isabella - mi invita a Pomeriggio 5 ogni anno il 4 settembre per l'anniversario della morte di mio fratello». E Diaco, in chiusura di trasmissione, rivolgendosi a Isabella, lancia una presunta frecciatina: «Il 4 settembre ti aspetto qui in trasmissione».

Ultimo aggiornamento: 5 Luglio, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA