Io e Te sospeso per Covid, Pierluigi Diaco sottoposto a tampone: i risultati nel pomeriggio

Dopo la sospensione del programma "Io e Te", per un caso di Covid nel personale, è scattato il tampone anche per il Pierluigi Diaco. Il conduttore è appena uscito dall'Istituto San Gallicano di Roma, nel quartiere dell'Eur, dove si è sottoposto sia a tampone che ad esame sierologico. I risultati dovrebbero essere noti nel pomeriggio. Il giornalista-conduttore si è sottoposto agli esami dopo che la sua trasmissione Io e Te (che doveva andare in onda ancora tutta questa settimana, alle 14 su Rai1) è stata sospesa in seguito ad un caso di positività all'interno del gruppo di lavoro del programma.

Covid a Io e te, sospeso il programma di Rai1 condotto da Diaco: un contagio nello staff

Ieri una persona che lavora nel programma ha avvertito la Rai della propria positività ed subito è scattato il protocollo previsto dalla task force anti-Covid dell'azienda, che prevede la sospensione della trasmissione per permettere i controlli su tutte le persone entrate in contatto con la persona positiva ed evitare ulteriori contagi. Diaco - a quanto si apprende - si collegherà oggi alle 14 da casa sua con 'La Vita in Diretta Estatè, che si allungherà in questi giorni, prendendo anche lo spazio che era della trasmissione di Diaco, dalle 14 alle 15.40.



