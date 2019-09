© RIPRODUZIONE RISERVATA

approda in seconda serata con il programma Io e te. Dopo gli ottimi risultati di ascolto della versione estiva, trasmessa nel pomeriggio di Rai1, il giornalista e conduttore è pronto per una «versione notturna» del talk. «Continuerò a proporre il modo di fare tv senza scaletta: improvviso, come accade con la radio, in cui hai un rapporto con il pubblico carnale. Non faccio riunioni e non programmo: la tv deve vivere di sincerità» dichiara Diaco. Anche con gli ospiti «ho sempre cercato di avere conversazioni sincere. E continuerò a farlo anche con il primo della versione serale, Rocco Siffedi».Al via da sabato 14 settembre dalle ore 23.55 la versione notturna di Io e te avrà la complicità di Valeria Graci e Sandra Milo. Cambia poco rispetto alla versione pomeridiana che, visto il responso del pubblico, ha spinto la Rai a promuovere il talk anche nella stagione autunnale. Per la precisione il talk andrà in onda diviso in due parti: prima e dopo il TG1 della notte. Il talk pomeridiano, infatti, è riuscito a soddisfare gli obiettivi della Rai registrando uno share variabile tra il 10,11 fino al 12%. Poche le differenza rispetto alla versione pomeridiana: cambia la collocazione, ma anche i giorni di messa in onda. Io e te, infatti, andava in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, mentre la versione «di notte» andrà in onda solo il sabato in seconda serata. Una delle novità della versione notturna è la presenza di «una compagnia di giro» protagonista dell’ultima parte della trasmissione ribattezzata “Io e Te Insonnia”: il cast fisso è composto dal press agent Enrico Lucherini, dalle scrittrici Paola Tavella e Melissa Panarello, dal casting Santino Fiorillo. Confermato poi il momento faccia a faccia con l’intervista di Diaco ad un personaggio famoso: primo ospite Rocco Siffredi. Confermato anche il momento «Juke-Box»: domani un omaggio a Franco Califano. Sandra Milo, compagna di viaggio di Diaco, torna con la rubrica «La posta del cuore», mentre Valeria Graci farà un monologo nella parte finale del programma.