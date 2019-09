Phoebe Waller-Bridge, dopo gli Emmy arriva un nuovo contratto con Amazon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver fatto man bassa di Emmy per la seconda e ultima stagione di Fleabag,si è assicurata un nuovo contratto in esclusiva con Amazon Prime Video, il servizio in streaming che già manda in onda la pluripremiata serie in oltre 200 tra paesi e territori inclusi gli Stati Uniti. «Non vedo l’ora di cominciare. Lavorare con il team creativo di Amazon per Fleabag è stata la partnership creativa dei sogni», ha detto l’attrice e sceneggiatrice una volta annunciato l’accordo. Waller-Bridge e la sua serie hanno vinto sei Emmy nella cerimonia di domenica sera tra quelli per la sceneggiatura, la regia, la miglior attrice. Il programma ha anche conquistato il premio per la migliore serie comica. Fleabag segue le avventure e le disavventure di una giovane londinese che racconta al suo pubblico esilaranti e scandalosi dettagli della sua vita privata. Uscita nel 2016, la prima stagione della serie era stata inizialmente snobbata agli Emmy nonostante giudizi molto lusinghieri della critica.