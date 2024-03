Perla Vatiero non sta bene: «Vomita e sviene di continuo». Scoppia il caso al Grande Fratello, paura tra gli inquilini

Mercoledì 6 Marzo 2024, 09:05

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero ha vissuto un vero e proprio tumulto emotivo all'interno della casa più spiata d’Italia ma, quel che è peggio, è che sembra che sia culminato in alcuni momenti di dramma e tensione che hanno scosso sia i suoi coinquilini che i telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Lo scontro con Mirko Brunetti e le successive discussioni con gli altri concorrenti hanno profondamente colpito la giovane, portandola a vivere un vero e proprio incubo. Sarebbe anche andato in scena un episodio scioccante da far sorgere interrogativi sulla salute e sul benessere di Perla, dato che un’altra concorrente ha svelato che “vomita e sviene” di continuo. La verità di queste affermazioni è stata messa in dubbio ed è plausibile che si tratti di un'esagerazione… ma quali sono le vere condizioni della Vatiero? E se davvero Perla ha sofferto di tali sintomi, perché non è stata prontamente assistita da personale medico, come avvenuto in passato per altri concorrenti? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



