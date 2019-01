Perla Maria Monsè conduttrice di un talent, bagarre in diretta: «Sfrutti l'immagine di una bimba»

Perla, la figlia di Maria Monsè e il debutto come conduttrice. La figlia di Maria Monsè ha condotto Bravissima, lo storico talent prodotto da Valerio Merola. Oggi se ne parla a Pomeriggio 5 ed è bagarre. In studio, l'opinionista Patrizia Groppelli avrebbe attaccato Merola: «Mi stupisco di te, stai sfruttando l'immagine di una bambina». E lui va su tutte le furie.

«Questo non te lo consento - avrebbe affermato Merola -. Perla Maria è stata sempre con la mamma, che ha firmato una liberatoria. Non usiamo parole eccessive. Inoltre, trovo che la ragazzina abbia molto talento». Ma non è tutto. Patrizia Groppelli avrebbe criticato anche la mamma Maria Monsè. «Grazie a Perla Maria stai sempre in televisione». E Salvatore, il papà di Perla Maria, in collegamento, le avrebbe risposto per le rime: «Ti ho conosciuto sui giornali...».

Barbara D'Urso redarguisce il papà di Perla Maria per la battutaccia e ristabilisce l'ordine. «Tanti bambini - conclude - iniziano da bambini a fare gli attori». E voi che ne pensate?



