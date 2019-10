Vieni da Me, Peppino di Capri ricorda commosso la moglie scomparsa: «Non si interessava alla mia musica»

Grande commozione in studio a Vieni da Me. Peppino di Capri, ospite di Caterina Balivo, ha ricordato la moglie scomparsa a luglio: «Non si interessava molto della mia carriera, ascoltava i dischi in radio. La sua canzone preferita era “Voce ‘e notte”, una antica». Per il cantante sono stati mesi difficili e, per contenere la commozione, cambia argomento: «Parliamo di musica, mi ha aiutato tanto in questo periodo». Grande commozione anche da parte di Caterina Balivo, che ha lasciato spazio all'esibizione di Peppino di Capri dicendo: «Era amata da tutti, una grande donna. Vorrei concludere con un ricordo di lei con te al pianoforte».

